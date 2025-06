Forró em Fortaleza: veja lugares para curtir o ritmo na Cidade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO listou algumas locais conhecidos pelo gênero na Cidade, com informações sobre localização, funcionamento e canais para quem quiser conferir a programação.

Melhores lugares para curtir forró em Fortaleza

Entre casas tradicionais e bares com programação fixa, Fortaleza tem opções para todos os estilos. Confira:

Pirata Bar

O Pirata Bar é considerado Patrimônio Turístico de Fortaleza. Fundado em 1986, o local celebra a brasilidade e as tradições do Ceará, com uma programação diversa ao longo da semana. Às sextas-feiras, é o forró que toma conta do espaço.

Onde : rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema



: rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema Quando : às sextas-feiras, a partir das 18h



: às sextas-feiras, a partir das 18h Mais informações: @piratabaroficial no Instagram

Villa Show

O Villa Show é parada obrigatória para quem gosta do forró. A casa, localizada no bairro Vila Peri, foca no autêntico forró pé de serra e promove shows com artistas locais todos os domingos.