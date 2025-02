Grammy 2025: confira os 'looks' mais comentados da noite

Grammy 2025: artistas variam nos visuais e chamam atenção com as roupas / Crédito: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Apesar das ameaças de cancelamento devido aos incêndios florestais em Los Angeles, a cerimônia do Grammy aconteceu sem percalços na noite do último domingo, 2, com presenças ilustres da cena musical.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Como de costume, o visual das estrelas foi muito comentado nas redes sociais. O POVO fez uma seleção de looks de artistas pop que possuem muita notoriedade e carinho de fãs. Confira:

Grammy 2025: Beyoncé é a estrela da noite O nome mais indicado e mais premiado da história do Grammy chamou muita atenção no último domingo. Beyoncé ganhou, pela primeira vez, o gramofone por Álbum do Ano, com sua obra "COWBOY CARTER".

Grammy 2025: Beyoncé usa vestido dourado Crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Grammy 2025: Taylor Swift aposta no vermelho Quem também marcou presença foi Taylor Swift. A cantora concorria com seu álbum “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” e marcou presença com um ousado vestido vermelho. Grammy 2025: Taylor Swift aposta no vermelho Crédito: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Grammy 2025: Miley Cyrus e preto não saem de moda Miley Cyrus também esteve na cerimônia. Além de ganhar um prêmio por seu dueto com Beyoncé em “II MOST WANTED”, a artista também anunciou a música considerada a Gravação do Ano, categoria a qual venceu na edição passada. Miley usou dois vestidos na noite. Miley Cyrus no tapete vermelho do Grammy 2025 Crédito: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Grammy 2025: Miley Cyrus anunciou o vencedor na categoria Gravação do Ano Crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Grammy 2025: Lady Gaga e sua essência A popstar Lady Gaga esteve presente com um visual dark e muito chamativo.

Conhecida como teatral e dramática, a cantora mostrou sua essência na cerimônia, usando três roupas diferentes: uma no tapete vermelho, uma durante apresentação com Bruno Mars e outra para receber o prêmio por “Die With a Smile”.

Lady Gaga no tapete vermelho do Grammy 2025 Crédito: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lady Gaga se apresenta no Grammy 2025 ao lado de Bruno Mars Crédito: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lady Gaga e Bruno Mars recebem prêmio no Grammy 2025 Crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Grammy 2025: Charli XCX e a representação do hyperpop Outro destaque da noite foi a cantora Charli XCX, que concorria com seu famoso álbum “BRAT”.