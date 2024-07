Chappell Roan: quem é a cantora conhecida como 'nova Lady Gaga'?

Pela primeira vez no Hot 100 da Billboard, a cantora estadunidense Chappell Roan tem se destacado no cenário da música pop

A cantora norte-americana Chappell Noan tem recebido reconhecimento após ser escolhida para abrir a Guts World Tour, de Olivia Rodrigo, nos Estados Unidos, e se apresentar no festival Coachella deste ano. Explorando sua vida pessoal, Chappell faz música abordando seus relacionamentos, sexualidade e identidade.



Aos 10 anos, Kayleigh Rose Amstutz começou a ter aulas de piano. Aos 14 anos já postava covers no YouTube. Aos 17 anos, lançou na plataforma a música Die Young. Chappell conseguiu contrato com uma gravadora, lançou o primeiro EP (“School Nights”) e saiu em uma pequena turnê, mas foi dispensada pela gravadora durante a pandemia.

Nesse mesmo período, ela precisou voltar a morar com os pais, terminou um relacionamento de quatro anos e começou a trabalhar em uma loja de donuts para poder pagar as contas. O produtor musical Dan Nigro, que já havia trabalhado anteriormente com Chappell, em 2023 voltou a produzir com a cantora.