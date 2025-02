Kendrick Lamar vence Grammy de Gravação do Ano com 'Not Like Us'

Kendrick Lamar venceu o Grammy de Gravação do Ano por "Not Like Us" no domingo em Los Angeles, um dos prêmios mais cobiçados da indústria musical.

"Not Like Us", lançado em maio de 2024, tornou-se onipresente, impossível de ignorar.

A melodia cativante e o refrão simples levaram os críticos a proclamar Lamar vencedor entre músicos cujas letras levantam temas delicados, como abuso doméstico e má conduta sexual.

"Not Like Us" disparou para o topo das paradas e rapidamente se tornou um marco do rap da Costa Oeste.