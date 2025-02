Milton Nascimento teve lugar negado no Grammy 2025, afirma cantora

Cantor Milton Nascimento não teve acesso à cadeira no Grammy 2025, afirma cantora / Crédito: Matt Winkelmeyer / Divulgação e instagram @esperanzaspalding/reprodução

Milton Nascimento e Esperanza Spalding compareceram ao Grammy 2025 neste domingo, 2, como concorrentes ao prêmio de “Melhor Álbum de Jazz Vocal”. A dupla perdeu para Samara Joy, mas o que chamou a atenção foi o brasileiro ter sido impedido de acessar a área de apresentações. Esperanza Spalding, que conseguiu acessar a área, revelou em um post no Instagram que a produção recusou dar uma cadeira ao brasileiro nos VIPs.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Então, foi recusado a Milton um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. Não estou falando de uma vitória no Grammy. Estamos comemorando a gloriosa vitória de Samara Joy, estou falando de uma cadeira física, aqui nesta mesa em que estou sentada”, destaca em publicação no instagram.

VEJA TAMBÉM| Álbum de jazz: dois brasileiros são derrotados em categoria no Grammy 2025 A cantora continuou falando sobre a escolha da organização do evento. “Estou brava por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para sentar entre as pessoas da lista A”, disse. Durante a premiação, a cantora mostrou uma foto do brasileiro em papel, que foi colocado na mesa.