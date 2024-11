Sabe o que é Brat? Entenda o termo eleito como palavra do ano

Ressignificada pela cantora inglesa Charli XCX, a palavra "brat" se tornou um sucesso no vocabulário pop e foi eleita a Palavra do Ano pelo dicionário Collins

A palavra “brat” ganhou grande popularidade no mundo pop e nas redes sociais neste ano após a cantora inglesa Charli XCX lançar um álbum homônimo, ressignificando o termo. Como resultado, o termo foi eleito como palavra do ano pelo dicionário Collins

nesta sexta-feira, 1º.

“Inspirada pelo álbum de Charli XCX, ‘Brat’ se tornou uma das palavras mais faladas de 2024”, afirmou o dicionário britânico Collins, que elegeu o termo em destaque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O que significa brat?

Antes do sucesso do álbum de Charli XCX, “brat” era usado como um termo pejorativo, de significado semelhante a “menina mal-educada”. Mas, neste ano, ele se tornou um símbolo de autoaceitação para mulheres que fogem do ideal de perfeição.