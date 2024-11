Olivia Rodrigo anuncia show extra no Brasil em 2025

Olivia Rodrigo fará dois shows no Brasil em 2025; cantora se apresenta em Curitiba e São Paulo em março do próximo ano

A cantora Olivia Rodrigo fará um novo show no Brasil no próximo ano. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 12, nas redes sociais da Ticketmaster.

Trazendo a turnê mundial “Guts World Tour: Spilled”, o show de Olivia na capital paranaense acontece no Estádio Couto Pereira no dia 26 de março, uma quarta-feira. A venda dos ingressos para a apresentação solo da artista no País tem início nesta quinta-feira, 14, às 10 horas, no site da Ticketmaster.

Com valores de meia-entrada a partir de R$ 210, o público poderá escolher entre os setores arquibancada, cadeiras Superior/Inferior/Mauá e pistas Premium/Normal.

