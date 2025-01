Lady Gaga anuncia lançamento de novo álbum para março

No início da manhã, fotos tiradas por internautas que circulavam nas redes sociais mostravam a capa do álbum em outdoors de Nova York e Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas a confirmação por parte da artista veio apenas às 13 horas (horário de Brasília) em seu site oficial.

A cantora Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira, 27, a data de lançamento do seu próximo álbum de estúdio. Intitulado “Mayhem” , o disco estará disponível no dia 7 de março deste ano nas plataformas digitais e em mídia física.

O nome “Mayhem” é um sinônimo de caos. É esperado que o single “Disease”, lançado em 2024, esteja presente no novo álbum. O LG7, como é chamado pelos fãs, já está disponível na pré-venda e em pré-save nas plataformas de streaming.

Show de Lady Gaga em Copacabana

Vale lembrar que um show gratuito de Lady Gaga no Brasil está previsto para o dia 3 de maio. Ele acontecerá, segundo informações d’O Globo, em Copacabana às 21 horas.

Com o nome de “Lady Gaga Todo Mundo no Rio”, a apresentação deve ser o maior público da carreira da artista. É estimado mais de 1 milhão de pessoas no local.