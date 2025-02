Incêndios de Los Angeles completamente controlados após três semanas

Os dois incêndios começaram em 7 de janeiro e as causas ainda estão sendo investigadas.

Segundo um estudo realizado por dezenas de pesquisadores e publicado esta semana, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano favorecem os incêndios ao reduzir as chuvas, secar a vegetação e prolongar a perigosa sobreposição entre as condições de seca propícias para os incêndios e os potentes ventos de Santa Ana registrados no inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, expressou a esperança de que "as pessoas retornem para suas casas e reconstruam da forma mais rápida e segura possível", ao mesmo tempo que destacou a política de "tolerância zero com a criminalidade" que saqueava propriedades abandonadas.