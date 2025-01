Novo livro da saga 'Jogos Vorazes' chega ao Brasil em março; leia trecho

Haymitch Abernathy é personagem principal em "Sunrise on the Reaping" / Crédito: Suzanne Collins/Lionsgate/Divulgação

Para os fãs que estavam aguardando desde o ano passado, o novo livro da série Jogos Vorazes já ganhou data de estreia mundialmente: 18 de março de 2025. Intitulado “Sunrise on the Reaping”, a obra da escritora americana Suzanne Collins chega ao Brasil com a tradução “Amanhecer na Colheita”. Assim como “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, o novo livro se passa antes dos acontecimentos do primeiro livro da série — neste caso, 24 anos antes. O foco será a história de Haymitch Abernathy, que se tornará mentor de Katniss Everdeen no futuro na trilogia original.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Morador do Distrito 12, Haymitch não pensava, ou tentava, na possibilidade de ser sorteado, querendo apenas passar um tempo com sua namorada e família. Mas a 50ª disputa anual dos Jogos Vorazes levará o dobro de tributos para o Massacre Quartenário e o nome dele é um dos sorteados, juntamente com outros três competidores. Agora ele é enviado a Capital e enfrentar os jogos.