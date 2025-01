Grammy 2025: entenda disputa por Álbum do Ano, maior categoria do prêmio

Grammy 2025: categoria Álbum do Ano tem competição acirrada / Crédito: Divulgação

A cerimônia do Grammy 2025 está marcada para o próximo domingo, 2. Como de costume, a estatueta de Álbum do Ano, maior categoria da mais evidenciada premiação da música, está cheia de candidaturas de peso, com nomes reconhecidos e obras que geraram impacto significativo no cenário musical.

Em 2025, tem-se mais uma vez o embate entre as super estrelas Taylor Swift e Beyoncé, mas a disputa também se acirra com a premiada Billie Eilish e as novatas promissoras Sabrina Carpenter e Chappell Roan. Para completar o combo, Charli XCX também está no páreo com seu popular álbum "Brat".

Dos oito indicados na categoria, seis são vocalistas mulheres. Para lhe situar no estado da competição, O POVO separou detalhes dos álbuns indicados ao Grammy 2025. Confira:



Grammy 2025: que lançamentos concorrem a Álbum do Ano? Grammy 2025: 'New Blue Sun' – André 3000 Grammy 2025: capa do álbum The Blue Sun Crédito: Divulgação Este é o primeiro trabalho solo de André 3000, conhecido por formar dupla com Big Boi no projeto Outkast. Juntos, chamaram atenção de grandes nomes, como Frank Ocean, James Blake e até Beyoncé, que agora concorre com André no Grammy. Apesar de ter disseminado seu nome através de suas rimas, em “New Blue Sun”, o rapper brinca com uma espécie de música ambiente, com temas atmosféricos e elegantes flertes com o jazz.

Nesse passeio, a flauta é a principal aliada de André (não a voz) para criar uma obra contemplativa, que avança sem pressa, um respiro em meio a tantas batidas e elementos presentes na música contemporânea.

Com a presença de colaborações de áreas diversas da música, o trabalho de André resultou em um álbum de uma hora e 27 minutos, com apenas oito faixas. Apenas duas canções têm menos de 10 minutos de duração: “Ninety three ‘Til Infinity and Beyoncé” (3:49) e “Ants To You, Gods To Who?” (6:42). A última música do álbum possui 17 minutos e 11 segundos de duração, sendo um fechamento que reforça o conceito de contemplação da obra.

Grammy 2025: 'Cowboy Carter' – Beyoncé Grammy 2025: capa do álbum COWBOY CARTER Crédito: Divulgação Depois de um sucesso estrondoso com “Renaissance” e toda sua reverência ao estilo musical house, Beyoncé optou por trabalhar a música country em “Cowboy Carter”. A obra faz parte de um lançamento em três partes, sendo essa a segunda etapa. Beyoncé também vai na contramão de álbuns curtos e lançou uma obra com 27 faixas e uma hora e 18 minutos de duração. A artista mistura canções inéditas, como a envolvente “Texas Hold 'Em”, com releituras de clássicos do country, como “Jolene” e “Blackbiird”.

Uma espécie de montanha russa de sensações, o lançamento ainda traz participações ilustres, como as de Post Malone e Miley Cyrus. Na tentativa de pôr em destaque e devolver o protagonismo retirado da cultura negra, Beyoncé alcança mais uma vez o objetivo de colocar sua visibilidade em função de algo maior.

“I Am... Sasha Fierce” (2008), “Beyoncé” (2014), “Lemonade” (2016) e “Renaissance” (2022) são outros álbuns da cantora que já foram indicados à categoria de Álbum do Ano. Porém, a multiartista nunca levou o prêmio para casa, mesmo sendo a cantora mais indicada e premiada da história da competição. Neste ano, Beyoncé lidera o número de indicações, com 11 no total. Muita gente considera que o prêmio de Álbum do Ano estará na conta de “Cowboy Carter”, especialmente pelo argumento de que a cantora merece o prêmio depois de tanto fazer história a partir dele. A resposta, porém, só será descoberta no dia da premiação.