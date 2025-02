Amor por Los Angeles e mensagens políticas: os principais momentos do Grammy

"Este não é o momento de silenciar as vozes da diversidade que vimos no palco", disse Alicia Keys ao aceitar o prêmio honorário Dr. Dre de impacto global.

Talentos emergentes dominaram a cena do Grammy. Sabrina Carpenter encantou o público com seus sucessos "Please Please Please" e "Espresso" em uma apresentação de inspiração retrô, enquanto a princesa do centro-oeste Chappell Roan, vencedora da categoria Melhor Artista Revelação, soltou sua extravagância ao cantar "Pink Pony Club".

Foi uma noite histórica para as mulheres negras. Beyoncé finalmente ganhou o Grammy de Álbum do Ano por "Cowboy Carter", um trabalho sincero e profundo que abrange vários gêneros, inclusive o country.

"Muitas mulheres negras estão me vendo agora, e eu quero dizer a elas: 'Vocês conseguem!'", disse ela ao receber a estatueta.

- LA forte -

A gala foi uma homenagem à resiliência da cidade, aos socorristas e aos artistas que chamam Los Angeles de lar.

O vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, e seu baterista Chad Smith subiram ao palco para apresentar um prêmio, apresentando versões a cappella do grande sucesso da banda de Los Angeles, "Under the Bridge".

Lady Gaga e Bruno Mars cantaram um cover do clássico "California Dreamin'", do Mamas and the Papas, enquanto Billie Eilish usou um boné dos Dodgers em sua apresentação.

Durante a transmissão, um código QR foi exibido na tela pedindo aos espectadores que fizessem doações para ajudar as vítimas do incêndio.

Sete milhões de dólares (40,8 milhões de reais) foram arrecadados, de acordo com o apresentador Trevor Noah. E quando um grupo de bombeiros de Los Angeles subiu ao palco para apresentar o prêmio final da noite, Álbum do Ano, levado por Beyoncé, recebeu uma longa salva de palmas.

