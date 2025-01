Super Bowl: Taylor Swift dá aviso e aconselha o namorado Travis Kelce

Taylor Swift deu um conselho a Travis Kelce após a vitória dos Chiefs, alertando-o para não repetir erros do passado em Nova Orleans, local do Super Bowl

Taylor Swift foi flagrada dando um conselho carinhosamente firme ao namorado Travis Kelce após a grande vitória do Kansas City Chiefs na final da Conferência Americana (AFC) no domingo, 26 de janeiro – e a mãe do atleta, Donna, concordou plenamente.

A cantora de "End Game" quer ter certeza de que seu namorado estará no auge quando chegar a Nova Orleans, local da final, para o Super Bowl 2025. Ela foi filmada alertando-o para não repetir os erros do passado na cidade que já lhe causou problemas.