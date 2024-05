Brasileiro Eloy Casagrande é suposto novo baterista do Slipknot

Eloy Casagrande aparece como novo baterista do grupo Slipknot em apresentação ao vivo Crédito: Reprodução / Redes Sociais (Facebook, X)

Em vídeos recentes compartilhados nas redes sociais, a banda Slipknot aparece com um novo baterista em suas apresentações ao vivo. Após semanas de rumores sobre quem é o novo integrante do grupo norte-americano de metal, os fãs ligaram os pontos e deduziram que Eloy Casagrande é o novo membro do grupo. Nas redes sociais, os brasileiros notaram que o baterista que se apresentou com a banda tem tatuagens no braço semelhantes as de Eloy, o que "entregou" o integrante.