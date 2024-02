Sepultura anuncia novo baterista para o lugar de Eloy Casagrande

A banda Sepultura anunciou novo baterista para o lugar de Eloy Casagrande, nesta terça-feira, 27. O norte-americano Greyson Nekrutman irá assumir as baquetas para a turnê “Celebrating life through death”.

“No último dia 6 de fevereiro, em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou à banda e aos empresários que está se desligando do Sepultura para seguir carreira em outro projeto”, diz comunicado assinado por Andreas Kisser, Derrick Green e Paulo Xisto.

“Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura”, continua a nota.

Confira o comunicado completo do Sepultura:

"Depois de 2 anos de concepção e muito trabalho, que envolve a banda, os empresários, a equipe de roadies, gravadoras, advogados, promotores locais e agentes de viagem…

Depois de firmar um acordo com a 30e no Brasil e a Cobra Agency no resto do mundo para anunciar uma tour de despedida, anúncio feito no dia 8 de Dezembro de 2023, para celebrar 40 anos de história intitulada “Celebrating Life through Death”...

Depois de abrir as vendas dos ingressos e de ter tido uma resposta maravilhosa dos nossos fãs, esgotando várias praças pelo mundo, abrindo novas datas e criando uma expectativa mágica e muito positiva…

Depois dos ensaios marcados e confirmados, de toda a estrutura pronta para encarar os próximos 18 meses de shows e celebrações…