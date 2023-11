Baterista do Red Hot Chili Peppers toca Legião Urbana em bar do RJ

Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, tocou junto com o cantor da noite em um bar de Ipanema

Chad Smith , baterista do Red Hot Chili Peppers, visitou um bar de Ipanema, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 2, e foi convidado para tocar no palco pelo cantor da noite. O baterista deu um show de percussão brasileira em músicas como da banda Legião Urbana.

Segundo o artista, sucessos como "Será" e" Tempo Perdido", do Legião Urbana, além do hit "Otherside", de Red Hot Chili Peppers embalaram a noite com o ídolo e fizeram a animação do público presente.

"Me senti nas nuvens! Não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Estou em êxtase até agora. Vou levar isso como uma experiência para o resto da vida. Vai ficar marcado para sempre", relatou Rafael ao portal.

Baterista do Red Hot Chilli Peppers em bar do Rio de Janeiro tocando música do Legião Urbana.



Chad Smith está no Brasil para os shows do Red Hot Chilli Peppers.



pic.twitter.com/NKztfYsiSH November 3, 2023

Shows do Red Hot no Brasil

A banda de rock estadunidense Red Hot Chili Peppers anunciou cinco shows no Brasil. A turnê passa pelo Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Os shows acontecem nos dias 4 (Engenhão, Rio de Janeiro), 7 (Mané Garrincha, Brasília), 10 (Morumbi, São Paulo), 13 (Couto Pereira, Curitiba) e 16 de novembro (Arena do Grêmio, Porto Alegre).