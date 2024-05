Bring Me The Horizon realiza show único no Brasil em novembro

Banda de rock britânica Bring Me The Horizon retorna ao Brasil para show único em estádio de São Paulo

A banda de new metal Bring Me The Horizon vem ao Brasil para um show especial no mês de novembro. Marcado para ocorrer no dia 30, a apresentação do grupo britânico será realizada no Allianz Parque, em São Paulo.

Trazendo a turnê do álbum “Post Human”, projeto musical com primeiro disco lançado em 2020, a apresentação no Brasil será a primeira da banda que mistura rock eletrônico e metal alternativo enquanto principal atração em um estádio.

