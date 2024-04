Luizinho Duarte 70 anos: relembre trajetória do músico cearense

Nascido no dia 15 de março, o músico cearense Luizinho Duarte se destacou por seu talento com diversos instrumentos. Ele morreu em 2022 aos 67 anos

O artista morreu no dia 28 de abril de 2022 em decorrência de uma pneumonia. Em homenagem à vida e memória de Luizinho Duarte , relembre a trajetória do músico cearense que conquistou todo o País.

Considerado um dos grandes compositores do Ceará, Luizinho Duarte completaria 70 anos de idade nesta sexta-feira, 15 de março . Multi-instrumentista e intérprete, Luizinho se destacou na música nacional por seu talento com diversos instrumentos.

O multi-instrumentista Luizinho Duarte

Especialista em diversos instrumentos musicais, como bateria, percussão e viola, Luizinho era considerado referência na música instrumental brasileira. Passeando por diversos ritmos, o artista unia o baião, o xote, o frevo, o choro e o samba em seus trabalhos.

De Tim Maia a Elza Soares, Luizinho Duarte trabalhou com diversos artistas da MPB

No início da década de 1990, o cearense morou na cidade do Rio de Janeiro, onde teve contato com grandes nomes da música e chegou a trabalhar com diversas personalidades da época. Na lista de colaborações, Tim Maia, Elza Soares, Fagner, Zeca Baleiro, Maria Betânia e outras referências da MPB trabalharam com o músico cearense.

Como letrista, Luizinho Duarte compôs mais de 500 canções

Um dos maiores compositores do Estado, Luizinho tem mais de 550 composições creditadas em seu nome. A relação foi identificada pela pesquisadora Karine Teles em sua monografia da Uece “Garimpando Sons: Catalogação das Composições de Luizinho Duarte”, de 2017.