Slipknot comemora 25 anos com dois shows diferentes no Brasil

Slipknot celebra 25 anos de lançamento do primeiro álbum com turnê e dois shows no Knofest Brasil; confira

O Brasil está no roteiro da turnê, com a segunda edição do Knotfest Brasil, evento criado pelo próprio grupo.

Slipknot anunciou nesta quarta-feira, 31, uma turnê para comemorar os 25 anos do lançamento do primeiro álbum, que leva o nome da banda, de 1999.

As apresentações acontecerão nos dias 19 e 20 de outubro de 2024, no Allianz Parque, em São Paulo. A banda estadunidense será a atração principal nos dois dias e realizará shows diferentes.



O grupo promete um repertório distinto para cada apresentação, revisitando algumas faixas de “Slipknot” como Wait and Bleed", "Spit It Out" e "Surfacing".

Slipknot no Knotfest Brasil 2024

Outras bandas de metal irão participar do evento ao lado do Slipknot e devem ser divulgadas em breve. A pré-venda inicia no dia 1º de fevereiro e as vendas no dia seguinte, 2, no site Eventim.

Knotfest Brasil 2024

Onde: Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo, 1705, rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)

Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo, 1705, rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Quando: 19 e 20 de outubro de 2024

19 e 20 de outubro de 2024 Mais informações: Site Eventim



