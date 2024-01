Morre James Kottak, ex-baterista do Scorpions, aos 61 anos

A notícia da morte foi confirmada na terça-feira, 9, pela filha do artista. James Kottak deixou o Scorpions em 2016 após problemas com álcool

A banda de rock alemã Scorpions perdeu um de seus grandes colaboradores. James Kottak, baterista da banda de 1996 a 2016, morreu aos 61 anos na manhã desta terça-feira, 9. A informação foi confirmada pela filha do artista ao site TMZ. A causa da morte não foi divulgada.

A relação de 20 anos com Scorpions foi findada após James apresentar um mau comportamento devido a dependência do alcoolismo. Antes de ser baterista do Scorpions, James integrou a banda Kingdom Come e grupos como KrunK, Montrose, Wild Horses e Buster Brown.