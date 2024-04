Banda de rock Toto anuncia shows no Brasil após 17 anos

A banda de rock estadunidense Toto retorna ao Brasil após 17 anos para shows no mês de novembro . Trazendo a turnê “Dogz of Oz World Tour!”, o grupo se apresenta nas cidades de São Paulo, no dia 24, e do Rio de Janeiro, no dia 26.

Conhecida pelas canções “I'll Be Over You", "Hold the Line", "Rosanna", "Africa", "Pamela" e "Stranger in Town", Toto chegou a ganhar seis estatuetas no Grammy Internacional. A apresentação da banda de rock no Brasil acontece 17 anos após o último show no País, realizado em 2007 em São Paulo.

A venda dos ingressos para os shows da Toto no Brasil tem início nesta sexta-feira, 5, a partir das 10 horas, no site da Eventim.

Toto no Brasil

São Paulo

Quando : 24 de novembro



: 24 de novembro Onde : Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo)



: Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo) Quanto : de R$ 680 a R$ 990 (valores de inteira)



: de R$ 680 a R$ 990 (valores de inteira) Vendas: a partir desta sexta-feira, 5, às 10 horas, no site da Eventim

Rio de Janeiro