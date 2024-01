Sepultura anuncia fim da banda após realizar turnê de despedida

Com turnê de despedida, Sepultura anuncia fim da banda após 40 anos de carreira Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

O Sepultura anunciou que irá encerrar as atividades da banda após 40 anos de carreira. A notícia foi revelada nesta sexta-feira, 8, em uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo. “O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada”, descreve a banda em comunicado no Instagram. Na publicação, o grupo de heavy metal revela que, nos próximos 18 meses, irá realizar uma turnê de despedida que passará por diversos países. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Marcado para iniciar no mês de março, com apresentações nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, os músicos também vão fazer shows nos países da América Latina e da Europa. “Será uma celebração do passado e do presente pela última vez”.

Leia também | Cantora Solange Almeida recebe título de cidadã cearense Fundado em Belo Horizonte no ano de 1984, o Sepultura atualmente é formado por Paulo Jr (baixo), Andreas Kisser (guitarrista), Derrick Green (vocais) e Eloy Casagrande (bateria). A banda esteve em Fortaleza no mês de junho deste ano, durante a primeira edição do Festival Metal Weekend. De acordo com a postagem, os ingressos para os shows de despedida no Brasil vão estar disponíveis a partir de segunda-feira, 11, ao meio-dia no site da Eventim. Confira | Programação de shows e festas das férias ao Carnaval em Fortaleza Confira o comunicado completo enviado pelo Sepultura: "O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada.

Nos próximos 18 meses, vamos celebrar 40 anos junto aos nossos fãs em uma tour de despedida que vai passar por todo o planeta.



Celebrar acima de tudo o presente, o hoje. Um momento muito especial na nossa rica e vitoriosa carreira.

Depois de 40 anos de altos e baixos, 80 países visitados de diferentes culturas, de diferentes visões políticas e religiosas, levando as cores e ritmos brasileiros para o mundo, mostrando um Brasil mais realista e menos caricato, mais pesado e agressivo.

Depois de lançar o Quadra, um dos melhores álbuns da nossa história. Sobreviver a uma indesejável e insana Pandemia através da SepulQuarta, uma experiência maravilhosa que virou um álbum e que nos manteve unidos e fortes seguindo em frente. Depois de mudanças e aprendizados, nós vamos parar.

A tour de 40 anos está sendo gravada e vai virar um disco ao vivo de 40 músicas registradas em 40 cidades diferentes num momento em que estamos com a mais elevada energia no palco. União e conexão total.

Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história, fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido.

Temos os melhores fãs do mundo, que nos apoiam com elogios e críticas, que são exigentes e inteligentes, que evoluem junto com a banda, são sempre leais e amam verdadeiramente o Sepultura. Sem vocês nada disso seria possível. Este álbum e esta tour são para a SepulNation, nós amamos vocês!