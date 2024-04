Diretor cearense Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro em Cannes

O filme do diretor cearense Karim Aïnouz está concorrendo à Palma de Ouro, considerada a principal categoria competitiva do Festival de Cannes

O filme “Motel Destino”, do diretor cearense Karim Aïnouz, foi selecionado para participar da principal categoria competitiva do Festival Cannes. O cineasta concorrerá à Palma de Ouro com nomes como Yorgos Lanthimos, com “Kinds of Kindness”, e Francis Ford Coppola, com “Megalopolis”.

“Motel Destino” foi filmado no litoral do Ceará e traz como protagonistas Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção. Definida como um thriller erótico, a produção conta a história de uma mulher que tem sua vida mudada por um jovem que chega ao motel administrado pelo marido dela, um ex-policial.

O filme é produzido pela Cinema Inflamável e Gullane; conta com coprodução nacional da Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil; e recebeu verbas da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).