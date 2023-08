Karim Aïnouz volta a gravar ficção no Ceará após mais de 10 anos

Protagonizado pelo estreante Iago Xavier, o ator Fábio Assunção e a atriz Nataly Rocha, "Motel Destino', novo filme do cineasta cearense Karim Aïnouz, está sendo gravado no Ceará

O diretor cearense Karim Aïnouz está gravando um novo longa no Ceará. "Motel Destino", oitava obra de ficção do cineasta, começou as filmagens no final de julho e segue em produção no Estado.

A informação foi divulgada pelo próprio cearense nas redes sociais. "Feliz demais em voltar a filmar aqui no meu Ceará. Motel Destino coming soon (em breve, em tradução do inglês)", escreveu Karim em legenda de post no Instagram.

O último longa de ficção do artista gravado no Estado foi "Praia do Futuro", filmado há mais de 10 anos e lançado em 2014 no Festival de Berlim. Karim é diretor, também, de "O Céu de Suely", gravado em Iguatu, e "A Vida Invisível", premiado no Festival de Cannes de 2019.

O anúncio oficial do novo longa contou, ainda, com matérias em veículos da imprensa inclusive internacionais, como Variety, Deadline e ScreenDaily. O mais recente trabalho de Karim foi o longa "Firebrand", primeiro em inglês dele, que estreou em Cannes em maio deste ano.



Novo filme de Karim Aïnouz é descrito como "thriller erótico"

"Motel Destino" acompanha um triângulo formado pelo jovem Heraldo (Iago Xavier) que cumpre pena socioeducativa, Dayana (Nataly Rocha), dona de um motel no qual ele se esconde após cometer um segundo crime, e Elias (Fábio Assunção), ex-policial e marido abusivo de Dayana.

O longa marca a estreia do cearense Iago Xavier no cinema. Ele, assim como a atriz Nataly Rocha, foram escolhidos em processo de audição que contou com mais de 500 participantes.