Fábio Assunção é visto de romance com Isa Salmen, atriz de 'Fuzuê'

Com suspeitas de estarem em um relacionamento, o ator Fábio Assunção e a atriz Isa Salmen, passam carnaval em chalé, no interior de São Paulo

A informação foi divulgada pela Extra, canal de comunicação do grupo Globo.

Fábio Assunção e Isa Salmen juntos? Entenda



O caso entre os atores ganhou ênfase quando a atriz Isa Salmen, que vive a personagem Sandrinha na novela "Fuzuê", foi marcada em uma publicação no Instagram de Fábio, em um chalé no interior de São Paulo.

Na publicação, ambos os atores brincam com a música “Macetando”, hit de Ivete Sangalo e Ludmilla: “A gente maceta na paz. Viva o Carnaval. Amores!”, comenta Fábio. Em seguida, Isa comenta na foto: “Macetando!”, fazendo menção à música.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Fãs já levantavam suspeitas do romance

Os atores se conheceram nos bastidores da série “Fim”, do Globoplay, em 2022, e já levantavam a suspeita dos fãs que observavam as interações do casal por meio dos comentários e fotos nas redes sociais.

O possível casal já tinha sido flagrado antes aproveitando o ano novo juntos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. As pistas foram capturadas pelas redes sociais, na qual, durante um um passeio de barco, Fábio publicou a foto de uma proa escrita “bem-vindo”. Em seguida, Isa posou para ele no mesmo ponto da embarcação.

Também em 2023, o casal deu pistas do romance em viagem feita à Itália, onde ambos se encontraram. Em publicação do Instagram de Fábio, Isa comenta “Che bello ragazzo!”, que significa “Que cara bonito!”, em português.