Elpídio Nogueira é exonerado e novo secretário assume Secultfor

Roberto Viana Júnior é produtor, gestor cultural , ex-presidente do Conselho Estadual de Juventude e presidente nacional do movimento cultural Darcy Ribeiro.

Após a exoneração do então secretário Elpídio Nogueira , a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) tem um novo titular. Agora, o novo nome da pasta é Roberto Viana dos Reis Júnior, músico multi-instrumentista, produtor cultural e criador do Festival de Música da Juventude de Fortaleza.

Desincompatibilização

As mudanças na estrutura de gestão da Prefeitura de Fortaleza seguem um movimento já sinalizado por Sarto anteriormente. A reforma na equipe ocorre para que aliados do político consigam concorrer às eleições municipais de 2024. Há, porém, um prazo máximo para a ser cumprido - no caso, de seis meses antes do pleito.

Dessa forma, se alguém ocupa um cargo público ou afins e deseja se candidatar a um cargo eletivo, é preciso cumprir um prazo para se afastar ou desincompatibilizar do cargo ou função atual. Os prazos são baseados em leis e decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).