Casal é preso suspeito de fazer motorista refém e assaltar motel no Passaré

Motorista foi colocado no porta-malas do próprio veículo. Casal foi preso com objetos tomados de clientes e faca. Duas pessoas conseguiram fugir com revólver

Um casal foi preso suspeito de fazer um motorista de aplicativo refém e praticar "arrastão" em um motel no bairro Passaré, em Fortaleza, nesse sábado, 30. Dois outros suspeitos conseguiram fugir.



Conforme a Polícia Militar, as quatro pessoas entraram no estabelecimento em um carro de aplicativo e passaram a roubar os clientes. Enquanto ocorria o arrastão, o motorista do transporte foi colocado no porta-malas do próprio veículo.

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionadas para a ocorrência, localizaram e resgataram o motorista e prenderam dois dos suspeitos.