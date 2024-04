Festival de Cannes: veja os filmes selecionados para a 77ª edição A edição 2024 do Festival de Cannes acontece de 14 a 25 de maio, com mostras competitivas e não competitivas. O cearense Karim Aïnouz é um dos concorrentes à Palma de Ouro com "Motel destino" 14:52 | 11/04/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

O cineasta cearense Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro, no Festival de Cannes, com 'Motel destino' Crédito: Samuel Setubal

Do retorno de Francis Ford Coppola, 45 anos após sua segunda Palma de Ouro, até um filme sobre um jovem Donald Trump, estes são os 19 filmes selecionados para a mostra competitiva na 77ª edição do Festival de Cannes: "Motel Destino" de Karim Aïnouz Depois do drama histórico britânico "Firebrand", que participou da mostra competitiva no ano passado em Cannes, o brasileiro volta a filmar em seu país e apresenta esse "thriller erótico" que explora a questão do desejo em 2024, de acordo com os organizadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "The Apprentice" de Ali Abbasi Depois de "Border" e "Holy Spider", o diretor dinamarquês de origem iraniana conta a história de um jovem Donald Trump, no meio da construção de seu império imobiliário nos anos 1970-80.

"Bird" de Andrea Arnold Celebração dupla para a cineasta britânica, conhecida por explorar as margens da sociedade: ela receberá o 'Carrosse d'Or', um prêmio de prestígio concedido pela Quinzena dos Realizadores, e concorrerá com seu filme mais recente, estrelado por Barry Keoghan e Franz Rogowski. "Emilia Pérez" de Jacques Audiard Vencedor da Palma de Ouro em 2015 com "Dheepan", o cineasta francês apresenta um thriller/musical ambientado no coração do tráfico de drogas do México, com Selena Gomez, Zoe Saldaña e Edgar Ramírez no elenco. "Anora" de Sean Baker Uma das principais figuras do cinema independente, o diretor americano de "Projeto Flórida" acompanha uma profissional do sexo entre Nova York e Las Vegas.

"Megalopolis" de Francis Ford Coppola O filme mais aguardado da competição, com um orçamento de mais de US$ 100 milhões, aborda a destruição e reconstrução de uma megalópole. Entre os astros da produção estão Adam Driver e Forest Whitaker. "The Shrouds", de David Cronenberg O canadense, conhecido por seu universo gore, imagina um sistema que permite a conexão com os desaparecidos, em um filme sobre a perda de entes queridos, com Vincent Cassel e Diane Kruger. "The substance" de Coralie Fargeat A francesa, diretora de "Vingança" em 2018, apresenta um filme gore e que marca o retorno de Demi Moore aos holofotes. "Grand Tour", de Miguel Gomes O cineasta português, conhecido por "Tabu", de 2012, conta a história de um funcionário público britânico em Mianmar, em 1917, que abandona sua noiva para fazer uma grande viagem pela Ásia. "Marcello Mio", de Christophe Honoré Marcello Mastroianni, falecido em 1996, é lembrado por sua filha Chiara, juntamente com sua mãe Catherine Deneuve e outros amigos próximos, como Benjamin Biolay e Melvil Poupaud. "Caught by the tides", de Jia Zhang-Ke O cineasta chinês apresenta um épico que percorre todos os seus filmes e 25 anos de história de um país em plena mutação, com sua musa e esposa, Zhao Tao.

"All we imagine as light", de Payal Kapadia A diretora filma o desejo de duas mulheres na Índia, uma delas uma enfermeira de Mumbai envolvida em um casamento forçado. "Kind of Kindness", de Yorgos Lanthimos O diretor grego volta a trabalhar com sua atriz favorita Emma Stone, vencedora do Oscar por "Pobres Criaturas". Ela interpreta uma mulher que volta diferente depois de desaparecer no mar. "L'amour ouf", de Gilles Lellouche Após o sucesso de "Um Banho de Vida", apresentado fora de competição, o ator e diretor francês acompanha o relacionamento improvável de um casal, interpretado por François Civil e Adèle Exarchopoulos.