Filmes inéditos de Karim Aïnouz são exibidos no Canal Brasil

Os filmes "Praia Do Futuro", "A Vida Invisível" e "Madame Satã", além de documentários inéditos do cearense Karim Aïnouz serão exibidos no Canal Brasil Crédito: FCO FONTENELE

Na próxima semana, o Canal Brasil promove a Mostra Karim Aïnouz, com exibição de filmes e documentários do diretor cearense. Iniciando na segunda-feira, 8, a maratona irá celebrar os 20 anos de trajetória do cineasta premiado e aclamado por suas produções independentes e sucessos reconhecidos mundialmente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com início às 20h30min, a abertura da Mostra irá exibir a produção inédita “Marinheiro das Montanhas”. Sucesso durante o Festival de Cannes em 2021, o documentário se passa na Argélia e acompanha o diretor que parte em busca de desvendar a sua própria origem.

Outro documentário também inédito para o público geral, “Nardjes A.” será exibido na terça-feira, 9, às 20h30min. Gravado com um smartphone, o filme foi criado durante a pré-produção de “Marinheiro das Montanhas”, quando Karim parte em viagem a Argel, capital da Argélia, e acompanha os manifestantes locais. Leia também | Karim Aïnouz volta a gravar ficção no Ceará após mais de 10 anos Além das produções que farão suas estreias no Canal Brasil, a Mostra Karim Aïnouz também conta com os títulos: “Madame Satã”, “O Céu de Suely”, “Aeroporto Central”, “Praia Do Futuro”, “Sertão de Acrílico Azul Piscina”, “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”, “Abismo Prateado” e “A Vida Invisível”.