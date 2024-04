'Coringa: Delírio a Dois' tem trailer com Lady Gaga divulgado

"Coringa: Delírio a Dois" estreia nos cinemas brasileiros em 3 de outubro Crédito: Warner Bros. Pictures / Reprodução

Nesta terça, 9, a Warner Bros. Pictures divulgou hoje o primeiro trailer de 'Coringa: Delírio a Dois'. A sequência do longa de 2019, retorna com Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, e apresenta Lady Gaga como a Dra. Harleen Quinzel, que se transforma na Arlequina. A estreia do filme está marcada para 3 de outubro nos cinemas do Brasil. Nas imagens divulgadas, os atores protagonizam cenas de beijo, dança e loucura. O enredo da trama inicia no hospital psiquiátrico de Gotham que abriga criminosos e segue eventos do primeiro longa. Ainda no hospital, Arthur Fleck começa a se aproximar da Arlequina, que na história original é psiquiatra do Instituto e, aos poucos, ela se apaixona pelo paciente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vale ressaltar que o longa será um musical "jukebox", em que o elenco geralmente canta um repertório de músicas populares. Segundo relatos não oficiais, a produção da Warner Bros. contará com 15 faixas mundialmente conhecidas. Durante a CinemaCon, Todd Phillips adiantou que a música será "essencial" para o desenvolvimento da história.