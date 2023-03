Filha de Sofia Coppola recebe castigo por tentar fretar helicóptero

Filha da cineasta Sofia Coppola recebe castigo por tentar fretar helicóptero com cartão de crédito do pai; saiba mais

A filha mais velha da cineasta Sofia Coppola com o músico Thomas Mars, vocalista da banda Phoenix, chamou a atenção nas redes sociais por expor castigo que recebeu dos pais após tentativa de fretar um helicóptero com o cartão de crédito do seu pai saindo da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Romy Mars, de 16 anos, expôs a situação que a levou a ser castigada pelos pais. No relato, a adolescente expõe a mãe, que é conhecida pelo filme "O Poderoso Chefão 3”, e o pai, explicando a punição que recebeu.

"Estou de castigo, porque tentei alugar um helicóptero de Nova York a Maryland com o cartão de crédito do meu pai. Eu apenas queria jantar com um meu amigo do acampamento", diz Romy no vídeo publicado esta terça-feira, 21.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah ~* (@savbrads) March 21, 2023

Além disso, ela acrescenta falas ao vídeo expondo regras familiares para "se vingar" dos castigos do pais. Segundo a adolescente, que segura o Grammy do pai nas mãos, ela é proibida de usar redes sociais de forma púbica.

"Aqui está o por quê. Eles não querem que eu seja uma criança nepotista, mas o TikTok não vai me tornar famosa, então isso realmente não importa", postou publicamente Romy. O vídeo foi excluído, mas as republicações por outros perfis somam dezenas de milhares de visualizações.

Romy finaliza o vídeo "denunciando" a ausência de seus pais que "nunca estão em casa", afirmando que os "substitutos" para sua família de sangue são Ari e o namorado de sua babá.

Sobre o assunto TikTok: metade dos americanos usa o app

TikTok não é recomendado a funcionários públicos na Holanda

Itália investiga TikTok por divulgar 'conteúdos perigosos' e de automutilação

BBC pede que funcionários apaguem TikTok por temer uso de dados

TikTok enfrenta pressão ocidental com bloqueio do Reino Unido e inquérito nos EUA

Tags