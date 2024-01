Greta Gerwig, diretora de 'Barbie', presidirá o júri do Festival de Cannes

A diretora de 40 anos, que também é atriz e roteirista, será a sucessora do sueco Ruben Ostlund, que presidiu o júri que concedeu a Palma de Ouro de 2023 ao drama "Anatomia de uma Queda".

O Festival de Cinema de Cannes anunciou nesta quinta-feira (14) que Greta Gerwig, diretora do sucesso de bilheteria "Barbie", presidirá o júri da 77ª edição do evento, em maio de 2024.

A presença de Gerwig deve rejuvenescer Cannes, que não tem uma pessoa tão jovem na presidência do júri desde 1966, quando a atriz italiana Sophia Loren, então com 31 anos, foi o principal nome.

Também será a primeira mulher à frente do festival desde a australiana Cate Blanchet. Ela presidiu em 2018 o júri do festival de grande prestígio, que tradicionalmente tem uma representação masculina excessiva, com algumas exceções, como a diretora neozelandesa Jane Campion ou a atriz francesa Isabelle Huppert.

"Eu amo filmes. Amo fazê-los, amo assisti-los, amo falar sobre eles", afirmou Gerwig em um comunicado divulgado após o anúncio de sua designação. "Como cinéfila, Cannes sempre representou, para mim, o ápice do que pode ser a linguagem universal do cinema", acrescentou.

Além de "Barbie", uma sátira feminista sobre a famosa marca de bonecas, Gerwig dirigiu "Lady Bird" (2017) e "Adoráveis Mulheres" (2019).

Atualmente, ela trabalha em uma adaptação de "As Crônicas de Nárnia" para a Netflix.