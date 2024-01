Filme cearense 'Rânia' estreia no O POVO+ em janeiro

O premiado filme cearense "Rânia", de Roberta Marques, irá estrear no O POVO+ no próximo 29 de janeiro

Na trama, Rânia, interpretada por Graziela Felix, é uma adolescente que vive em Fortaleza, no Ceará, e divide seus dias em três obrigações: frequentar a escola municipal, afazeres domésticos e o trabalho em uma barraca. Ela, no entanto, tem o sonho de dedicar seu tempo à dança .

“Rânia”, filme de Roberta Marques lançado em 2012, entra para o catálogo do O POVO+ a partir do dia 29 de janeiro. O longa-metragem teve sua estreia no Festival Internacional de Roterdã, em 2012, na sessão Bright Future. No Brasil, ele foi lançado comercialmente nos cinemas e na TV em 2013.

Acompanhada da melhor amiga Zizi (Nataly Rocha), ela descobre a boate Sereia do Norte e passa a ganhar dinheiro com a vida noturna a partir de seu talento. Quando seu caminho esbarra na da coreógrafa Estela (Mariana Lima), ela tem a oportunidade de realizar o sonho de ser uma dançarina profissional. Para isso, no entanto, ela terá que enfrentar a intolerância dos pais.

O longa é dirigido pela cearense Roberta Marques e foi vencedor de alguns prêmios, como o Prêmio BNB de melhor atriz no 22º Cine Ceará. Também recebeu o de Melhor Filme na seção Novos Rumos do Festival do Rio, em 2011, e no Festival Internacional de Cinema Feminino, em 2012.

Em uma entrevista concedida a Fernanda Curi, do Apetito Cultural de Madri, a diretora explicou sobre o filme que tinha feito:

“A essência do filme 'Rânia', do projeto Rânia, é a mesma da protagonista, é a partir de um desejo que se tem dentro, e uma necessidade de viver esse desejo, é que se faz. É que se vai a luta, às vezes sem entender o resultado direito, mas vai se reinventando todo dia, buscando a satisfação desse desejo”.

