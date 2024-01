Pré-Carnaval em Fortaleza: veja programação deste fim de semana

Anitta e Pedro Sampaio fazem show em Fortaleza neste fim de semana Crédito: Reprodução / Instagram

Benditos são os foliões de Fortaleza, pois o que não falta é programação para curtir o pré-Carnaval em Fortaleza. Do Centro a Beira-Mar, são ofertadas atrações para todos os gostos com direito a bloquinho de rua no sol de meio-dia a uma curtição climatizada. Para ajudar a achar o melhor "rolê" para você e sua galera, separamos opções de pré-carnavais que acontecem de sexta, 12, a domingo, 14, em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia mais| Confira programação gratuita do primeiro fim de semana de Pré na Capital

Programação pré-Carnaval na sexta-feira, 12 Os tradicionais blocos de rua abrem as festividades já na sexta-feira, 12, iniciando às 18 horas, na Praça do Ferreira com o bloco “Luxo da Aldeia”, trazendo hits como “Serpentina”, “Carneiro”, “Noite Azul” “Ó, Linda Fortaleza” e “Um Sol pra Cada Um”. Às 19 horas, a banda Olodum faz a alegria dos presentes no coração de Fortaleza. Leia mais | Banda Olodum abre Pré-Carnaval de Fortaleza nesta sexta-feira, 12 Também na sexta-feira, 12, às 19 horas, no shopping Rio Mar Kennedy, a banda Os Transacionais se apresenta no piso L3 passeando pelo samba-rock ao carimbó. O acesso é gratuito e faz parte da programação do “Vibe Folia”. Para os foliões da madrugada, a partir das 23 horas da sexta, a boate Haus promove uma festa com experiência psicodélica, a Alien Folia. Para curtir a festa, que promete durar a noite toda, o ingresso custa R$15. Pré-Carnaval de Fortaleza Quando : sexta-feira, 12, às 18 horas



: sexta-feira, 12, às 18 horas O quê : bloco "Luxo da Aldeia" e banda Olodum



: bloco "Luxo da Aldeia" e banda Olodum Onde : Praça do Ferreira (R. Floriano Peixoto - Centro)



: Praça do Ferreira (R. Floriano Peixoto - Centro) Gratuito



Vibe Folia Quando: sexta-feira, 12, às 19 horas



sexta-feira, 12, às 19 horas O quê: show com Os Transacionais



show com Os Transacionais Onde: Riomar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy. Piso 3)



Riomar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy. Piso 3) Gratuito



Mais informações: @riomarkennedy Alien Folia Quando: sexta-feira, 12, às 23 horas



sexta-feira, 12, às 23 horas O quê: festa com experiência psicodélica



festa com experiência psicodélica Onde: Haus (Av. Almirante Tamandaré, 19 - Praia de Iracema)



Haus (Av. Almirante Tamandaré, 19 - Praia de Iracema) Quanto: R$15



R$15 Mais informações: @hausfortaleza Programação pré-Carnaval no sábado, 13 No sábado, 13, Fortaleza ferve com atrações de alcance internacional. O DJ Pedro Sampaio será a principal atração do o Bloquinho de Verão. A partir das 15 horas, o evento reúne Henry Freitas, a dupla de axé e samba Rafa e Pipo e o DJ com duas horas de cerveja e caipirinha liberada no Colosso Fortaleza. Os ingressos para curtir o evento são de R$360.

Um pouco mais próxima da beira-mar, acontece um baile funk de máscaras na Arena de Iracema, a partir das 16 horas, com um time de descer até o chão com Femo, Gabilonia, Bugzinha, Dino Vinicius Lima, Carina, Wazevim, Babita e Lucas BMR. A entrada é R$50. Às 17 horas, inicia mais uma festa de pré-Carnaval na Cidade. A Budega do Raul recebe a Banda Pira e os DJ’s Mmax e Luiz Neto com chopp liberado até às 18 horas. A entrada antecipada custa R$ 20. A Estação das Artes também está na rota das festas de pré-Carnaval em Fortaleza. A partir das 17 horas, com entrada gratuita, acontece o “Fervinho” com DJ’s Silas e Lolost. Às 19h30min, o bloco Camaleões Selvagens, formado por integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei e do Camaleões do Vila, assume o palco e faz releituras de sucessos da música nacional e internacional.