Férias na PI: Festival reúne 250 mil pessoas na Praia de Iracema

Ele relata ter ido à praia com a intenção de assistir ao grupo Nação Zumbi, chegando cedo para aproveitar as outras atrações. "Conseguiram reunir muita música boa hoje. A DJ, o Gilsons e ainda uma representação regional como o Nação Zumbi para fechar a noite", declarou Sousa entusiasmado.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, aproximadamente 250 mil pessoas participaram do evento. Entre elas, o servidor público Fabrício Sousa, que esteve presente com a esposa, duas filhas e duas amigas.

Já outra participante, a estudante Débora Paiva, compareceu exclusivamente para ver a musicalidade do trio Gilsons. "Acho massa como eles abordam tanto os diversos gêneros do Brasil como da nova MPB", ressaltou.

Débora, que já esteve presente no festival antes não titubeou quando o assunto foi o diferencial deste ano, a segurança e a organização. "Eu venho de Messejana, muito distante, e quando cheguei achei muito bem organizada a estrutura", completou a estudante.

E o reggae do Maneva, que se apresenta no domingo, 7, foi o que atraiu Stefane Linhares que viajou de Sobral para Fortaleza. Ela afirma ainda que se interessou pela diversidade da line-up. "É muito o que eu curto e o que as pessoas que me rodeiam gostam", disse.

Acessibilidade

A professora Sue Ellen, que não conseguiu comparecer ao festival no ano passado, elogiou as atrações deste ano, ressaltando que é uma usuária cativa dos espaços destinados às Pessoas com Deficiência (PcDs).

"É um espaço muito bom em relação à inclusão. É possível curtir sem aquela dificuldade da falta de acessibilidade é realmente uma festa para todos". Ela pondera que só sentiu falta do estacionamento para pessoas com deficiência, "porque a gente fica rodando atrás de estacionar e o acesso de lá para cá é um pouco ruim", observou a professora.