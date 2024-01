Férias na PI se despede reunindo milhares de pessoas e abrindo espaço para o Pré-Carnaval

Evento foi encerrado com shows da cantora cearense Rayane Fortes, da banda paulista Maneva e, por último, da pernambucana Duda Beat

O festival Férias na PI teve seu encerramento neste domingo, 7. Reunindo uma diversidade de atrações e público, a programação se despediu com grande público, que pela terceira noite lotou as areias da Praia de Iracema, em Fortaleza, e deixou a Capital embalada para viver o Pré-Carnaval que se aproxima.

Apesar de não ser fã das principais atrações, o marido dela, Joaquim Libório, 31, desenvolvedor de sistemas, estava feliz por curtir a noite de lazer gratuito. Por outro lado, o coordenador administrativo Yrlen Henrique, irmão de Ivana, é fã de Maneva há muitos anos e foi para ver a banda.

O grupo apresentou um repertório com músicas autorais e também releituras de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) no ritmo do reggae. A Maneva encerrou apresentação pouco antes das 21 horas.

Na sequência, foi a vez de Duda Beat. A cantora subiu ao palco sob gritos empolgados de fãs e admiradores. Ela surpreendeu o público com a participação do cantor cearense Getúlio Abelha, que se apresentou com ela na música "Chega".

Duda Beat cantou ao lado do cearense Getúlio Abelha na última noite do Festival Férias na PI 2024 Crédito: SAMUEL SETÚBAL

Piauiense radicado em Fortaleza, Getúlio foi uma das apresentações da primeira noite do festival, na sexta-feira, 5, junto a Mateus Fazeno Rock e a banda Selvagens à Procura de Lei. Já no segundo dia, no sábado, 6, passaram pelo palco a DJ Maria Tavares, o trio Gilsons e a banda Nação Zumbi.