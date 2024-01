Gusttavo Lima cancela bloco de Carnaval em Salvador

O "Bloco do Embaixador", organizado por Gusttavo Lima, não irá sair durante o Carnaval de Salvador em 2024

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desistiu de lançar seu bloco de Carnaval em Salvador este ano. Intitulado “Bloco do Embaixador”, o trio-elétrico estava previsto originalmente para sair no Carnaval de 2023, mas foi adiado “para o ano seguinte”.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, o adiamento do bloco em 2023 foi devido a baixa venda dos ingressos. Segundo o portal, o abadá para a festa comandada pelo “Embaixador” custava R$ 2 mil.

