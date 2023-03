Música '085' do cearense MC Rogerinho entra no top 50 do Spotify

Com mais de 500 mil streams por dia no Spotify, '085' de MC Rogerinho aparece em 32º lugar

O cearense MC Rogerinho, de 22 anos, entrou para o ranking de 50 músicas mais ouvidas do Spotify, principal streaming da categoria com a canção "085".

O trabalho do cantor com "085", que ganhou grande visibilidade nacional, é uma versão que se apropria da clássica música do conto Chapeuzinho Vermelho.

Quem escutar "Morena gostosa do 085 tem o paraíso embaixo do vestido", de MC Rogerinho, rapidamente pode associar aos versos "Pela estrada a fora eu vou bem sozinha buscar esses doces para a vovozinha", do clássico conto de fadas com o lobo mal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Spotify, "085" aparece em 32º lugar, com mais de 500 mil streams por dia. O cantor Rogerinho comemorou o top 50 da plataforma: "Quero agradecer a Deus e a vocês, meus fãs, que estão sempre me apoiando, sempre do meu lado. Família, como é bom voltar ao top 50. Como é bom... Eu estou de volta".

Esta não é a primeira vez de MC Rogerinho no "Top 50 do Spotify". Em 2022, o cantor alcançou duas vezes o espaço no ranking com os hits "Tchuco Nela" e "Botadinha Saliente".

Confira a música '085' do cearense MC Rogerinho

Letra completa de "085", do MC Rogerinho

Cinderela, vem buscar sua lingerie

Vem terminar aquela cachorrada com seu vetin'

Cinderela, vem buscar sua lingerie

Vem terminar aquela cachorrada com seu vetin'

Quer de novo, quer de novo, quer de novo

Essa novinha quer marquinha no pescoço

'Tá doidinha na botada criminosa

Te pego de frente e e você passa mal

Quer de novo, quer de novo, quer de novo

Essa novinha quer marquinha no pescoço

'Tá doidinha na botada criminosa

Te pego de frente e e você passa mal

Morena gostosa do 085

Tem o paraíso embaixo do vestido

Pela estrada à fora, no banco da frente

Ela faz umas paradas diferente'

Oi (oi), ela não quer ganhar flores (ela não quer ganhar flores)

Ela não quer mais amores (ela não quer mais amores)

Só quer um lugar pra sentar, ai, ai, ai, ai, ah

Oi, ela não quer ganhar flores

Ela não quer mais amores

Só quer um lugar pra sentar, ai, ai, ai, ai, ah

Quer de novo, quer de novo, quer de novo

Essa novinha quer marquinha no pescoço

'Tá doidinha na botada criminosa

Te pego de frente e e você passa mal

Quer de novo, quer de novo, quer de novo

Essa novinha quer marquinha no pescoço

'Tá doidinha na botada criminosa

Te pego de frente e e você passa mal

Morena gostosa do 085

Tem o paraíso embaixo do vestido

Pela estrada à fora, no banco da frente

Ela faz umas paradas diferente'

Oi (oi), ela não quer mais amores (ela não quer mais amores)

Ela não quer ganhar flores (ela não quer ganhar flores)

Só quer um lugar pra sentar, ai, ai, ai, ai, ah

Oi, ela não quer ganhar flores

Ela não quer mais amores

Só quer um lugar pra sentar, ai, ai, ai, ai, ah

085

Sobre o assunto Músico cearense Roberto Lessa lança novo single nesta sexta, 10

Livro de poemas escrito por cearense é lançado nesta quinta, 9

De Pentecoste, atriz cearense estrela filme belga; veja entrevista

Anitta usa acessórios do cearense Espedito Seleiro em show no Recife

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags