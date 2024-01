Banda Olodum abre Pré-Carnaval de Fortaleza nesta sexta-feira, 12

Banda Olodum está com apresentação marcada para a sexta-feira,12, em Pré-Carnaval na Praça do Ferreira

A banda baiana Olodum vem ao Ceará nesta sexta-feira, 12, para abrir o Ciclo Carnavalesco 2024 de Fortaleza com festa de Pré-Carnaval na Praça do Ferreira. A festa tem início às 18 horas no Centro da Capital.

Segundo anúncio feito por meio do Instagram do secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, nesta segunda-feira, 8, o bloco Luxo da Aldeia abre as apresentações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Já já eu vou poder anunciar os grandes nomes que vão fazer o Pré-Carnaval e o Carnaval", destacou o secretário, que celebrou o sucesso do festival Férias na PI no último final de semana.