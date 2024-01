Cearense Felipe Amorim participa do Ensaios da Anitta em Fortaleza

Dono do hit "Toca o Trompete", cearense Felipe Amorim irá participar da festa Ensaios da Anitta em Fortaleza

O músico cearense Felipe Amorim irá participar do “Ensaios da Anitta”, festa marcada para acontecer em Fortaleza em 2024. Conduzido por Anitta, o evento na Capital irá ocorrer no dia 14 de janeiro, no Marina Park.

Felipe Amorim será o convidado especial do evento que no próximo ano terá o tema “Carnaval”. A novidade foi confirmada nesta quinta-feira, 14, com exclusividade ao Vida&Arte.

