Rapper cearense Matuê é indicado ao EMA 2023; veja lista completa

Entre os artistas nacionais, a funkeira Anitta é a única brasileira com duas indicações: Artista Latina e Maiores Fãs. Conhecido por divulgar as músicas de todos os gêneros, o MTV EMA possui categorias específicas, como: Melhor Artista de K-Pop, Melhor Artista Latino, Melhor Artista R&B e também Melhor Artista Brasileiro.

Com 19 categorias, artistas de diversos países concorrem ao EMA 2023. Entre os nomes de destaque, Taylor Swift lidera com seis indicações nas categorias: Artista do Ano, Música do Ano, Melhor Artista Pop, Melhor Live, Maiores Fãs e Clipe do Ano.

LEIA TAMBÉM Mateus Fazeno Rock representa o Ceará no Prêmio Multishow 2023

O rapper cearense Matuê foi indicado na categoria nacional. Único nordestino na premiação, o artista ganhou reconhecimento pelo País com as canções “Conexões de Máfia”, “Máquina do Tempo”, “Vampiro” e outros hits do trap.

Além de Matuê, também competem na categoria Melhor Artista Brasileiro o duo Anavitória, o funkeiro Kevin O Chris, e as cantoras Luísa Sonza e Manu Gavassi. A cerimônia de premiação do MTV EMA 2023 será realizada no dia 5 de novembro, em Paris, na França.



Confira a lista completa dos indicados ao MTV EMA 2023:

MTV EMA 2023: Música do Ano

Doja Cat - Paint The Town Red



Jungkook feat. Latto - Seven



Miley Cyrus - Flowers



Olivia Rodrigo - vampire



SZA - Kill Bill



Taylor Swift - Anti-Hero



Rema, Selena Gomez - Calm Down

MTV EMA 2023: Clipe do Ano

Cardi B feat. Megan Thee Stallion - Bongos



Doja Cat – Paint The Town Red



Little Simz - Gorilla



Miley Cyrus - Flowers



Olivia Rodrigo - vampire



SZA - Kill Bill



Taylor Swift – Anti-Hero

MTV EMA 2023: Artista do Ano

Doja Cat



Miley Cyrus



Nicki Minaj



Olivia Rodrigo



SZA



Taylor Swift

MTV EMA 2023: Melhor Collab

Central Cee x Dave - Sprinter



David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - Baby Don't Hurt Me



KAROL G, Shakira – TQG



Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin'



PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a Liar Pt. 2



Rema, Selena Gomez - Calm Down

MTV EMA 2023: Artista Revelação

Coi Leray



FLO



Ice Spice



Peso Pluma



PinkPantheres



Reneé Rapp

MTV EMA 2023: Melhor Artista Pop

Billie Eilish



Dua Lipa



Ed Sheeran



Miley Cyrus



Olivia Rodrigo



Taylor Swift

MTV EMA 2023: Melhor Afrobeats

Asake



Aya Nakamura



Ayra Starr



Burna Boy



Davido



Rema

MTV EMA 2023: Melhor Artista de Rock

Arctic Monkeys



Foo Fighters



Maneskin



Metallica



Red Hot Chili Peppers



The Killers

MTV EMA 2023: Melhor Artista Latino

Anitta



Bad Bunny



KAROL G



Peso Pluma



ROSALIA



Shakira

MTV EMA 2023: Melhor Artista K-Pop

FIFTY FIFTY



Jungkook



NewJeans



SEVENTEEN



Stray Kids



TOMORROW X TOGETHER

MTV EMA 2023: Melhor Artista Alternativo

Blur



Fall Out Boy



Lana Del Rey



Paramore



Thirty Seconds To Mars



YUNGBLUD

MTV EMA 2023: Melhor Artista Eletrônico

Alesso



Calvin Harris



David Guetta



Swedish House Mafia



Peggy Gou



Tiësto

MTV EMA 2023: Melhor Artista de Hip Hop

Cardi B



Central Cee



Lil Wayne



Lil Uzi Vert



Metro Boomin



Nicki Minaj



Travis Scott

MTV EMA 2023: Melhor Artista de R&B

Chloe



Chris Brown



Steve Lacy



Summer Walker



SZA



Usher

MTV EMA 2023: Melhor Live

Beyoncé



Burna Boy



Ed Sheeran



Maneskin



SZA



Taylor Swift



The Weeknd

MTV EMA 2023: Melhor Artista Push

Novembro 2022: Flo Milli



Dezembro 2022: Reneé Rapp



Janeiro: Sam Ryder



Fevereiro: Armani White



Março: Fletcher



Abril: Tomorrow X Together



Maio: Ice Spice



Junho: FLO



Julho: Lauren Spencer Smith



Agosto: Kaliii



Setembro: GloRilla



Outubro: Benson Boone

MTV EMA 2023: Maiores Fãs

Anitta



Billie Eilish



Blackpink



Jungkook



Nicki Minaj



Olivia Rodrigo



Sabrina Carpenter



Selena Gomez



Taylor Swift

MTV EMA 2023: Melhor Grupo

aespa



FLO



Jonas Brothers



Maneskin



NewJeans



OneRepublic



Seventeen



Tomorrow X Together

MTV EMA 2023: Melhor Artista Brasileiro

Anavitória



Kevin O Chris



Luísa Sonza



Manu Gavassi



Matuê



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui