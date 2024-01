Carnaval 2024 de Fortaleza vai ser encerrado com show de Maria Rita

Além da artista paulista, o cantor Diogo Nogueira também já foi divulgado como uma das atrações do circuito carnavalesco. Anúncio foi feito pelo secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira

Em contagem regressiva para acontecer, o Carnaval 2024 de Fortaleza já tem um nome para o seu encerramento. Conforme informações da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a cantora Maria Rita é a artista escalada para animar e embalar o público no último dia de programação da festividade.

Informação foi confirmada neste domingo, 7, pelo titular da pasta, Elpídio Nogueira, durante coletiva concedida no encerramento do festival Férias da PI, na Praia de Iracema.

Na ocasião, Nogueira exaltou a diversidade de público e de artistas do evento, destacando que movimento também será percebido no pré e no Carnaval deste ano. "Quem encerra o carnaval esse ano é Maria Rita. Se prepare, vai ser um grande show", anunciou o secretário.