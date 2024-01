Pré-Carnaval de Fortaleza: veja programação gratuita deste fim de semana

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgou nesta quarta-feira, 10, a lista de atrações do primeiro fim de semana de Pré-Carnaval. As programações gratuitas se dividem em diferentes polos em bairros como Benfica, Centro e Praia de Iracema. Na noite de sexta, 12, a Praça do Ferreira recebe o show do grupo Olodum e do bloco Luxo da Aldeia.

Programação Pré-Carnaval na sexta-feira, 12



Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

17 horas - Armando Telles e Banda + Vannick Belchior

Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

18 horas - Luxo da Aldeia

- Luxo da Aldeia 20 horas - Olodum

Programação Pré-Carnaval no sábado, 13

Praça João Gentil (R. João Gentil, 3335a - Gentilândia)

17 horas - Lorena Lyse e Banda

- Lorena Lyse e Banda 18h40min - Gabriela Mendes

- Gabriela Mendes 20h20min - Grupo DTF Elétrico

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas - Centro)