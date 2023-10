Em carreira solo, Junior volta ao pop em novo disco: ‘Libertador’

Retomando sua carreira solo no pop, Junior Lima acabou de lançar um álbum e uma das faixas é uma colaboração inédita com Sandy

Junior Lima retoma carreira solo com lançamento de projeto que inclui música em colaboração com sua irmã Sandy, intitulada “Fod*-se”. A faixa faz parte do novo álbum do cantor, o “Solo - Vol. 1”, que marca sua volta à carreira pop.

Sandy será backing vocal na canção, dividindo o trecho “Tudo ia entrar rapidamente em perfeita harmonia”- alusivo a carreira deles enquanto dupla. Repetindo várias vezes o xingamento ao longo da música, a letra contrapõe a imagem “pura” associada aos irmãos desde a adolescência.

