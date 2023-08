Elenco de ‘Sandy & Junior’ se reencontra e fãs pedem retorno da série

O elenco do seriado "Sandy & Junior", atração da TV Globo entre 1999 e 2002, se reuniu na tarde deste domingo, 20

Parte do elenco do seriado global “Sandy & Junior” se reencontrou na tarde deste domingo, 20. A cantora Sandy, 40, uma das protagonistas, postou uma foto com o elenco reunido.

“Que dia! Faltou uma galera e ficamos com mais saudade… Mas valeu muito! Muito amor pra sempre!", disse Sandy em publicação nas redes sociais.

Entre os presentes estavam Wagner Santisteban, Bruna Thedy, Karina Dohme, Douglas Aguillar e José Trassi.