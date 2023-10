Sambista Jorge Aragão anuncia que câncer está em remissão

ícone do samba, Jorge Aragão revelou que o câncer está em remissão; cantor foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin

Ícone do samba, Jorge Aragão descobriu o linfoma não Hodgkin após uma bateria de exames , em meados do mês de julho. Com 74 anos de idade, o linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

“O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último PET-CT realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 1º de novembro, para terminar o tratamento”, detalha a nota divulgada pelo Metrópoles.

Jorge Aragão: o que é e como funciona o Linfoma não Hodgkin?



O sistema linfático, por fazer parte do sistema imunológico, ajuda o corpo a combater doenças. E, como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar, o que dificulta o diagnóstico.

O linfoma pode atingir crianças, adolescentes e adultos, mas é mais comum em pessoas mais velhas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), existem mais de 20 tipos de linfomas não Hodgkin, com diferentes níveis de gravidade.

Em geral, o linfoma não Hodgkin pode atingir três tipos de células do sistema de defesa, as células B, que são os mais comuns, representando 85% dos casos; as células T; e as células NK.

Além da classificação por células, há variações quanto ao grau de rapidez com que se espalha no corpo humano, de maneira não ordenada.

Jorge Aragão: opções de tratamento do Linfoma não Hodgkin

Entre as opções de tratamento, estão a quimioterapia, a imunoterapia, a radioterapia e o transplante de medula óssea, a depender do tipo de linfoma.

No caso de pacientes com quadro mais avançado da doença, quando há risco de atingir o Sistema Nervoso Central, a indicação é um tipo específico de quimioterapia e radioterapia. Nesse caso, há injeção quimioterápica no líquido cérebro-espinhal e radioterapia nessas regiões do corpo.