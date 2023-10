Pitty relança disco com as vozes de Sandy, Criolo e Pabllo Vittar

A cantora Pitty lançou nesta sexta-feira, 6, “Admirável Chip Novo Re (Ativado)”, álbum que traz regravações do seu primeiro disco de estúdio com participação de diversos músicos brasileiros. A produção do álbum especial faz parte do projeto que celebra os 20 anos do lançamento do álbum original pela Deckdisc.

Com 11 faixas, o novo álbum traz regravações de Pabllo Vittar, Céu, Emicida, Tuyo, Criolo, MC Carol, Supercombo, Sandy e Ney Matogrosso, e apresenta os sucessos de Pitty que marcaram a geração do rock nacional há duas décadas com versões em piseiro, rap, reggae, pop, MPB e funk.

