Xororó prestigia 'Evidências' em show de Bruno Mars no The Town

No último fim de semana do festival The Town, Xororó prestigiou o show de Bruno Mars, cuja banda voltou a tocar "Evidências", sucesso do sertanejo com o irmão Chitãozinho

O sertanejo Xororó prestigiou no último domingo o show de Bruno Mars no fim de semana de encerramento do festival The Town, em São Paulo. Na ocasião, a banda do cantor norte-americano voltou a tocar "Evidências", sucesso do brasileiro com o irmão Chitãozinho.

Da plateia e acompanhado da esposa Noely Lima e do filho Junior Lima, Xororó cantou junto e se emocionou. Vídeos do brasileiro entoando a canção com o público e se emocionando foram registrados. Xororó e a família também apareceram na transmissão oficial do festival.



