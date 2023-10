Sandy e Lucas Lima falam sobre separação em programa de TV: "Amizade de 24 anos"

Os cantores Sandy e Lucas Lima, que anunciaram o fim do relacionamento de 24 anos, falaram sobre a separação do casal no programa "Altas Horas", da TV Globo, exibido nesse sábado, 30.



A participação dos artistas foi anunciada no começo da semana, pouco depois do anúncio do término do casamento.



“Existe uma amizade, uma intimidade, amor de 24 anos, isso nunca vai mudar. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos e continuaremos a ser”, disse Sandy.