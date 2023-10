Após separação, Sandy e Lucas seguem com shows da turnê

Após anunciarem a separação na semana passada, Lucas embarca para Europa para concluir agenda de shows com Sandy

O músico Lucas Lima viajou para Europa para se apresentar em uma turnê com a cantora Sandy. Mesmo com a separação, anunciada na semana passada, os dois seguirão com a agenda de shows.

Nesta quinta-feira, 5, Lucas publicou em seu stories do Instagram uma foto no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e escreveu: “Partiu Zoropa”.

